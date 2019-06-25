”الدعم السريع“ بالسودان: حركات مسلحة ترتدي ملابسنا لإثارة الفتنة

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اتهمت قوات ”الدعم السريع“ التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة بارتداء زيها والتحرك عبر ناقلات لإثارة الفتنة. وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، إن ”تلك الجماعات عملت على تشويه صورتهم إبان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مبنى القيادة العامة“، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا). وأوضح حامد أن…