غوتيريس: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق ”حل الدولتين‎“

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إن من المهم ”مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن“.

وجاء حديث غوتيريس، خلال مؤتمر في نيويورك، لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار، للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستتخلى عن ”حل الدولتين“، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

ورفضت إدارة ترامب باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان، حتى الآن.