مسؤول روسي من القدس: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مرغوب فيها

قال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، يوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مرغوب فيها.

وجاء تصريح باتروشيف خلال اجتماع أمني ثلاثي يُعقد في القدس ويشارك فيه أيضًا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات.

ويأتي التصريح أيضًا بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال افتتاحه الاجتماع، أن جيش دولته سيواصل استهداف المواقع الإيرانية في سوريا.

وقال نتنياهو إن ”إسرائيل هاجمت مئات المرات أهدافًا في سوريا، لمنع إيران من التموضع عسكريًا في سوريا، وستواصل هذه الهجمات“، مضيفا ”تحركنا مئات المرات لمنع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة، أو إنشاء جبهة ثانية في الشمال ضدنا من مرتفعات الجولان“.

وأضاف: ”ستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي جيراننا كمنصة لمهاجمتنا، وسترد إسرائيل بقوة على أي هجمات من هذا القبيل“.