وصفوه بـ ”المؤتمر الأسود“.. إضراب شامل في قطاع غزة رفضًا لورشة المنامة

عمّ الإضراب الشامل، جميع محافظات قطاع غزة، الثلاثاء، رفضًا لـ ”مؤتمر المنامة“ الاقتصادي، المزمع عقده اليوم في العاصمة البحرينية.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذًا لقرار الإضراب، الذي دعت إليه لجنة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسة.

كما علّق الصيادون أعمالهم في بحر غزة، منذ ساعات الصباح، تنفيذًا لقرار الإضراب.

وأعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الاثنين، أنها ستعلق الصيد في بحر غزة من الساعة الـ 6 صباحًا، وحتى الـ 6 مساءً، رفضًا للمؤتمر.

وقال المواطن يوسف الرزي (30 عامًا) إن الشباب الفلسطيني أطلقوا على هذا المؤتمر اسم ”المؤتمر الأسود، فيما بات هذا اليوم أسودَ“.

وأضاف: ”نشارك في الإضراب اليوم، لتأكيد رفضنا لمؤتمر المنامة الأسود، ونرفض أي مشاركة عربية فيه كونها تسهم في تدمير القضية“.

وأكد أن المؤتمر ”يهدف بشكل أو بآخر إلى تدمير القضية الفلسطينية، وتصفيتها“.

وطالب الدول والشعوب العربية، والمجتمع الدولي، بعدم إعطاء فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل، لتصفية القضية الفلسطينية؛ التي هي ”القضية الأحق على مر التاريخ“.

و“صفقة القرن“ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وينعقد ”مؤتمر البحرين“ بالمنامة، الثلاثاء والأربعاء، تحت عنوان ”ورشة الازدهار من أجل السلام“، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًّا بـ“صفقة القرن“.

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت إلى مقاطعته.‎