مطالبات فلسطينية بحماية الأسرى من الموت في سجون إسرائيل

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الإثنين، على حق الأسرى الفلسطينيين في المعاملة الإنسانية وتجريم المعاملة القاسية واللا إنسانية التي تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحق أكثر من 5700 أسير وأسيرة، مازالوا يعانون أوضاعًا مأساوية، لتعمد إدارة السجون وبقرارات سياسية وعسكرية تطبيق أبشع أنواع التعذيب بحقهم.

وقال أبو بكر، في فعالية مجتمعية، إن ”دولة الاحتلال لا تحترم أدنى ما نص عليه القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تطالب بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية، والمحافظة على حياتهم وضمان تقديم العلاج لهم ومنع تعريض حياتهم للخطر أو الإهمال الذي يسبب الموت، مع توفير الاحتياجات والحياة الكريمة التي تكفل حقوقهم الإنسانية“.

وأضاف أن ”ما يُمارس هو سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على الأسرى، في ظل صمت عالمي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، وبدلًا من أن يتحرك العالم باتجاه هذه القضية إنصافًا للأسرى ولحقوقهم، لا تزال إدارة السجون الإسرائيلية تمارس العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين تزيد من ظلم الضحية وتصفق للجلاد“.

وحذر أبو بكر من انفجار داخل السجون بسبب تزايد الضغط على الأسرى وعدم تحملهم جبروت السجان، وهو ما يدفع الأسرى يوميًا إلى الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام، وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي نتائج هذه الإجراءات“.