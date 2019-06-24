”حماس“ توجه رسالة إلى البحرين قبيل انعقاد ورشة المنامة‎

طالبت حركة ”حماس“ الفلسطينية، اليوم الإثنين، مملكة البحرين وكل الدول المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية التي تمهد لتنفيذ ”صفقة القرن“، بالتراجع عن عقد المؤتمر.

ودعت الحركة البحرين والمشاركين في الفعالية للانحياز إلى موقف الاجتماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءًا من الصفقة وتصفية القضية.

وشددت في بيان لها على أن ”مؤتمر البحرين يمثل خطورة قصوى، ويعتبر خروجًا عن ثوابت الأمة وقراراتها، ويحاول أن يؤسس لواقع شديد الخطورة على القضية الفلسطينية وعموم المنطقة، حيث يسعى إلى تحويل قضية شعبنا من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، ويعمل على دمج الاحتلال في نسيج المنطقة، والتمهيد لمشاريع وتحالفات خطيرة ومشبوهة“.

واعتبرت ”حماس“ أن “ تجاهل الإجماع الفلسطيني برفض مؤتمر البحرين، والإصرار على عقد المؤتمر رغمًا عن الإرادة الفلسطينية الجمعية، يشكل تراجعًا عربيًا خطيرًا عن الموقف الثابت برفض ما يرفضه شعبنا، وهو ما لا ينبغي القبول به أو استمراره“.

وأكدت الحركة رفضها لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، ونؤكد عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.