تزامنًا مع مؤتمر البحرين.. فتح تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية في الضفة الغربية

دعت حركة فتح، مساء الأحد، الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تفعيل المقاومة الشعبية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع انطلاق مؤتمر البحرين المقرر عقده لجمع استثمارات دولية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالفلسطينيين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للحركة، منير الجاغوب، لـ“إرم نيوز:“الجماهير الفلسطينية ستخرج في تظاهرات في كل مدن الضفة الغربية من الخليل حتى جنين، فترة انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي، رفضاً لأي محاولات تستهدف القضية الفلسطينية وتأكيدا على الموقف الفلسطيني الرافض لأي حلول اقتصادية قبل الحل السياسي“.

وأضاف الجاغوب:“ أن هناك تنسيق بين كافة الفصائل والقوى والنقابات“، مؤكدًا أن حركة فتح ستقوم بتطوير المقاومة الشعبية لإيصال الصوت الفلسطيني الرافض لأي تصفية للقضية إلى كل مكان في العالم.

كما دعت حركة حماس إلى إضراب شامل في قطاع غزة، رفضًا واستنكارًا لأي قرارات قد تصدر عن مؤتمر البحرين.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث لإرم نيوز :“ إن الإدارة الأمريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه“ .

وأضاف قاسم :“ أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيخرج في احتجاج واسع على عقد ورشة البحرين، في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وسيكون إضراب شامل في عموم الوطن يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو الجاري“.

وفي السياق ذاته، حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة العليا للهيئة الوطنية لمسيرة العودة، طلال أبو ظريفة، من استمرار تلكؤ ومماطلة إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية عبر وسطاء دوليين.

وقال أبو ظريفة إن إسرائيل لم تضع كل الالتزامات موضع تنفيذ، وهناك تباطؤ في تنفيذ العديد من عناوين التفاهمات والالتزامات، مشيراً إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى الابتزاز ومقايضة الجانب الفلسطيني.

وأضاف أبو ظريفة:“ لقد حذرنا الجانب الإسرائيلي من مغبة عودة التصعيد إذا ما استمرت حالة تنصل الاحتلال من موجبات تخفيف الحصار وفقاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الأشهر الماضية برعاية الأشقاء المصريين“.