الجبير: أي شيء يحسن وضع الفلسطينيين سيكون موضع ترحيب

أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، يوم الأحد، أن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة ”فرنسا 24“ التلفزيونية حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط: ”أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب. والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية“.

وأضاف: ”الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر“.

وأشار الجبير إلى أن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.