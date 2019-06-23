مقتل قيادي بارز من ميليشيات مصراتة بكمين للجيش الليبي جنوب طرابلس

قُتل قائد بارز من ميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، خلال إحدى معارك طريق المطار، جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، أن ”إبراهيم شكلاوون الودان مدير التجهيزات بالأمن الرئاسي والقيادي في ميليشيات الحلبوص المصراتية، قُتل في اشتباكات وقعت بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق“.

وأوضح أن ”الودان قُتل بكمين محكم نفذته وحدات عسكرية بالقوات المسلحة الليبية بمحور مطار طرابلس الدولي، سقط خلاله عدد من القتلى التابعين لميليشيات حكومة الوفاق“.

واعتاد الودان على نشر فيديوهات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، كان آخرها فيديو نُشر، أمس السبت، يظهر جانبًا من الاشتباكات بالقرب من جدار مطار طرابلس، توعد فيه الجيش الليبي.