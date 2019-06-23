”الحرية والتغيير“ بالسودان: أبلغنا الوسيط الإثيوبي موافقتنا على مقترحاته

أعلنت ”قوى الحرية والتغيير“ بالسودان، اليوم الأحد، أنها التقت الوسيط الإثيوبي، محمود درير، وأبلغته موافقتها على مقترحاته لحل أزمة جمود التفاوض مع المجلس العسكري.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنهم ”التقوا درير في الخرطوم مساء اليوم وأبلغوه موافقتهم الرسمية“ على مقترحاته.

وأضاف: ”قدمنا له بعض الملاحظات (أحجم عن ذكرها)“، مشيرًا إلى أن الوسيط ”لم يبلغهم برد المجلس العسكري على مسودة الاتفاق التي طرحها“.

وتابع: ”أبلغنا بأنه أخذ منهم بعض الملاحظات وقال إنه سيوافينا بها دون تحديد زمن لذلك“.

وأمس السبت، أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل اجتماعها مع الوسيط درير إلى اليوم بطلب منه.

وكانت مصادر في قوى الحرية والتغيير، قد كشفت في وقت سابق أن مقترحات الوسيط الإثيوبي، أو ما يُعرف بالمبادرة أو الوثيقة الإثيوبية، تحمل رؤية توافقية حول مجلس سيادة يدير المرحلة الانتقالية يتكون من 7 مدنيين و7 عسكريين، على أن يتوافق أعضاؤه على اختيار رئيس مدني له.

وتشمل الوثيقة الإثيوبية تأكيدًا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.