”الانتقالي السوداني“ يدعو لتوحيد وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الأحد، كلًا من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إلى توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ويدور خلاف منذُ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي.

ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والاتحاد الأفريقي، التوسط بين الطرفين.

وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري، اليوم الأحد، إن المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي، الذي قبله تحالف المعارضة أمس السبت، ولكنه وافق مبدئيًا على خطة الاتحاد الأفريقي.

واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من 7 مدنيين و7 عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.