عباس: مؤتمر البحرين لن ينجح لأنه ”بني على باطل“

رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مؤتمر البحرين لن يكتب له النجاح“، معتبرًا ”أنه بُني على باطل“.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر المزمع عقده في 25 و26 من حزيران/ يونيو الجاري، الجانب الاقتصادي من خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم ”صفقة القرن“.

وقال عباس لصحافيين يعملون في وسائل إعلام أجنبية: ”نحن متأكدون من أن ورشة المنامة لن يُكتب لها النجاح، إذ لن تخرج بأي نتائج لأنها بنيت على خطأ، وما بني على باطل فهو باطل“، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، هاجم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، المشاركين في مؤتمر البحرين.

وقال الشيخ في تغريدة على ”تويتر“ إن ”الأمر خرج عن مجرد التطبيع الخفي أو الخجول مع الاحتلال إلى التطبيع العلني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية“.

من جانبها، أكدت حركة حماس، يوم الأحد، أنها ”لن تقبل بالمخرجات الناتجة عن مؤتمر البحرين“، مشيرة إلى أن عددًا من الفعاليات ستنطلق تزامنًا مع المؤتمر.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”الإدارة الأمريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه“ .

وأضاف قاسم أن ”الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، ولا مخرجات ورشة البحرين، وسيخرج في احتجاج واسع على عقد ورشة البحرين في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وسيكون هناك إضراب شامل في عموم الوطن يوم الثلاثاء المقبل“.