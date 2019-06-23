وزير فلسطيني: سنطالب إسرائيل عبر المجتمع الدولي بإعادة مليارات الشواقل ”المنهوبة“

قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن القيادة الفلسطينية ستطالب إسرائيل عبر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بإعادة مليارات الشواقل التي ”سطت“ عليها منذ عام 1970.

وأوضح أبو جيش، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”هذه المليارات بمثابة حقوق عمالية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، منذ ذلك العام، والتي تسطو عليها إسرائيل وترفض تسليمها للسلطة الفلسطينية“.

وأضاف الوزير الفلسطيني: ”بحثنا في جنيف مع منظمة العمل الدولية، الحقوق العمالية الفلسطينية، وطالبناها بعمل إحصائية رسمية ودقيقة للأموال الفلسطينية التي نهبتها إسرائيل“، مؤكدًا أن السلطة ستطالب دوليًا بتلك الأموال.

وتابع: ”سنعمل على استعادة هذه الأموال المنهوبة، وسنلجأ لكافة المؤسسات الدولية المعنية، لضمان استعادة حقوق عمالنا الفلسطينيين“، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية ”لن تدخر جهدًا في إعادة تلك الأموال“.

وكشف أبو جيش، عن ”اعتداء إسرائيل على صندوق المرضى الخاص بالعمال“، مشيرًا إلى أن إسرائيل ”أخذت 380 مليون شيقل (105 ملايين دولار تقريبًا)، لتطوير الحواجز والمعابر الخاصة بها“.

وقال الوزير الفلسطيني: ”صرف المبلغ على نقاط التفتيش والحواجز العسكرية، وهذا الأمر مسؤولية الجيش الإسرائيلي، ولا يجوز دفعها من مستحقات العمال الفلسطينيين“.

وأضاف: ”إسرائيل تسطو على الحقوق العمالية التي تُقدر بمليارات الشواقل، ولا يمكن تحديد رقم واضح، والقيادة تعمل من خلال خطة واضحة وبالتعاون مع المنظمات الدولية لاستعادة حقوق عمالنا“.

وترفض إسرائيل مناقشة ملف الحقوق العمالية للفلسطينيين مع الحكومة الفلسطينية، فيما تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها من أجل استعادة تلك الحقوق.