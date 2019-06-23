محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري

المصدر: ا ف ب

أمرت محكمة سودانية، الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم، عقب فض اعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في الثالث من حزيران/ يونيو، وفق ما أفاد محام.

وقطع المجلس العسكري الحاكم الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى بعض معارضيه أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وقال المحامي عبد العظيم الحسن، إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.

وأضاف الحسن: ”رفعت دعوى قبل 10 أيام، واليوم أمرت القاضي عواطف عبد اللطيف، هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورًا“.

ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

وشدد المجلس العسكري على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ”تمثل تهديدًا للأمن“.

وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، مطلع الشهر الحالي: إن ”مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدًا للأمن القومي، ولن نسمح بإعادتها“.