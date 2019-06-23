وزير فلسطيني: لن نتعامل مع أي جسم تديره حماس في غزة 

أكد وزير التنمية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية لن تتعامل مع أي جسم تديره حركة حماس في قطاع غزة، لافتاً إلى أن حماس تمنع موظفي الوزارة من العمل في القطاع.

وقال مجدلاني، لـ ”إرم نيوز“، إن ”حماس تمارس ضغوطاً على موظفي الوزارة وتتعرض لهم بالتهديد، وإن هذه الممارسات تؤثر على تقديم الخدمة للفلسطينيين“، لافتا إلى أننا ”لن نتخلى عن مواطنينا في غزة، وسنواصل العمل في الوزارة من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين وتقديم المساعدات لهم“.

وأشار الوزير إلى أن ”الحكومة الفلسطينية لا تريد الدخول في مناكفات سياسية مع حركة حماس، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي يعيشها الفلسطينيون“.

يذكر أن حماس عينت مؤخراً القيادي بالحركة غازي حمد قائماً بأعمال وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، دون الرجوع للحكومة الفلسطينية.

وترفض حركة حماس تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، كما أنها ترفض تطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ينص على تمكين الحكومة ودمج الموظفين وتسليم كامل قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.