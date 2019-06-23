مسؤول إسرائيلي: صفقة القرن يجب أن تشمل نزع سلاح قطاع غزة

قال زعيم حزب ”كاحول لافان“ الإسرائيلي، بيني غانتس، أن خطة السلام التي تعتزم الإدارة الأمريكية طرحها، يجب أن تتضمن نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل.

وأضاف غانتس في تصريح صحفيّ:“ أؤيد تشغيل مشاريع تنمية اقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية“، مؤكدا أن أي مبادرة ستقوم الإدارة الأميركية بطرحها للسلام في الشرق الأوسط يجب أن تشمل نزع سلاح قطاع غزة، وإعادة الجنود المأسورين لدى حركة حماس، ومنع النشاطات التنظيمية في الضفة والقطاع.

وتابع غانتس:“ يجب التأكيد أن الهدوء الأمني يضمن رفاهية وتحسن اقتصادي بالمنطقة“.

بدوره علّق عضو الكنيست الإسرائيلي، عنات بيركو، على تصريحات كوشنر بالقول :“ أنه لن يحدث ربط ممر بين غزة والضفة الغربية، لأن أي خطة سياسية لربطها ستشكل خطرا على أمن إسرائيل“.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كشف في تصريح أوردته وكالة رويترز عن أن خطة السلام ستؤدي إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية والباقي لكل من الأردن ومصر ولبنان.

وأوضح كوشنر أن خطة السلام الأمريكية ستعمل على إنشاء خط يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وستساعد على تشغيل الآلاف من الفلسطينيين وصولاً لإنهاء أزمتهم الاقتصادية.