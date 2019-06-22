مع قرب انعقاده.. عباس يجدد رفضه لمؤتمر البحرين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، رفضه مؤتمر البحرين المقرر الأسبوع المقبل، وذلك بعيد إعلان واشنطن أولى التفاصيل عن الجانب الاقتصادي من خطتها لتسوية النزاع في الشرق الاوسط.

وقال عباس قبل انعقاد اللجنة المركزية لحركة فتح في مكتبه برام الله معلقًا على ما يتعلق بورشة المنامة: ”قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي“.

وكشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى السبت، تفاصيل حول الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، وأشارت إلى أنّها تهدف إلى تأمين استثمارات بقيمة تتجاوز خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإلى مضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

لكن السلطة الفلسطينية تقاطع هذه الورشة التي تحمل عنوان ”من السلام إلى الازدهار“، معتبرة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تعلن دعمها لإسرائيل، تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.

بدورها عبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت، عن رفضها أولى التفاصيل التي اعلنتها واشنطن عن الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الأوسط، معتبرة أن على الولايات المتحدة أن تعمل أولًا على إنهاء ”سرقة إسرائيل“ للأراضي الفلسطينية.

وقالت عشراوي ”ابدؤوا برفع الحصار عن غزة ووقف سرقة إسرائيل لأرضنا ومواردنا ومالنا، أعطونا حرية التنقل ومراقبة حدودنا ومجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية، ثم انظروا الينا ونحن نبني اقتصادًا ديناميكيًا ومزدهرًا كشعب حر يتمتع بالسيادة“.