”العسكري“ السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية ونحمي الأوروبيين

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم السبت، إنّ بلاده تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وأضاف حميدتي، في خطاب جماهيري في منطقة ”أبرق“ شرق العاصمة الخرطوم: ”نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي“.

وتابع: ”الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب (حساب) حميدتي أو غيره“، في إشارة إلى دعم من البلدين أعلنت عنه في وقت سابق، يبلغ 3 مليارات دولار بينها وديعة في البنك المركزي السوداني بـ500 ألف دولار.

وأشار حميدتي إلى أنّ قوات ”الدعم السريع“ (تابعة للجيش) تحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وأوضح حميدتي أنّ المجلس العسكري ”يسعى إلى الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديًا لانجراف السودان، والاستفادة من تجارب دول الجوار“ لكنه أكد أنهم ”لن يقبلوا بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% (من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي) لفرض رأيهم“.

ودعا حميدتي أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الأوروبيين إلى زيارة السودان، للاطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.

ويواجه المجلس العسكري انتقادات أمريكية وأوروبية تصاعدت مع فض الاعتصام، إضافة إلى مطالب علنية بتسليم السلطة.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.