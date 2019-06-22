البرلمان العراقي يفشل في التصويت على الحقائب الشاغرة بحكومة عبدالمهدي

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في التصويت على تكملة الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي؛ بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة.

وقال النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي لـ“إرم نيوز“، إن ”جلسة البرلمان، اليوم، كان فيها التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، لكن بسبب الخلافات بين القوى السياسية، على المرشحين، تم رفع فقرة التصويت من جدول أعمال البرلمان“.

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، لـ“إرم نيوز“، إن ”سبب عدم تصويت البرلمان على تكملة التشكيلة الحكومية، هو غياب التوافق والاتفاق السياسي، كما أن الأسماء والسير الذاتية، لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب، من قبل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي“.

وما زالت 4 وزارات شاغرة في الحكومة العراقية، هي: الدفاع والداخلية والتربية والعدل؛ بسبب الخلافات السياسية، والتقاطعات بين الكتل، فيما كثفت الأحزاب حراكها خلال اليومين الماضيين، وقدمت أسماء مرشحين إلى رئيس الوزراء؛ لعرضهم على البرلمان للتصويت.

والخميس الماضي، أعلن مجلس النواب العراقي، عرض استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على التصويت في جلسة السبت، وذلك بعد أيام على المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للكتل السياسية من أجل إنهاء ملف استكمال الحكومة.