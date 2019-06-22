الأردن يُعلن عودة أحد مواطنيه بعد احتجازه 16 شهرًا لدى الحوثيين في اليمن

أعلن الأردن عودة أحد مواطنيه إلى المملكة، اليوم السبت، بعد أن احتجزتهُ ميليشيا الحوثي في اليمن منذُ الـ12 من شهر شباط/فبراير من عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن المواطن الأردني الذي كان محتجزًا من قبل جماعة الحوثي في اليمن منذُ تاريخ 12 فبراير 2018 وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن اكتملت إجراءات نقله من جمهورية اليمن إلى الأردن .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، إن الإفراج عن المواطن الأردني المحتجز وتأمين عودته للمملكة، جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية.

وأشار إلى أنه تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن حتى يتمكن من العودة للبلاد، موضحًا أن المواطن وصل إلى المملكة وهو بصحة جيدة.