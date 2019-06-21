تفجير انتحاري في حسينية للشيعة ببغداد

فجر انتحاري، يرتدي حزامًا ناسفًا نفسه، ظهر اليوم الجمعة، داخل حسينية (مصلى للشيعة) في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن انتحاريًا فجر نفسه في مجموعة من المصلين خلال صلاة الجمعة داخل حسينية الامام المنتظر في منطقة البلديات، ما أدى إلى سقوط العشرات من المصلين بين قتيل وجريح.

وبين المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الحصيلة لغاية الآن لم تعرف، بسبب شدة الانفجار وكثافة حضور المصلين داخل الحسينية“.

نشرت وسائل إعلام عراقية حصيلة أولية للانفجار تشير إلى سقوط 10 قتلى و30 جريحًا، فيما لم تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات حتى الآن بشأن الانفجار.

وتشهد بغداد بين الحين والآخر، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق النصر على تنظيم ”داعش“ في عام 2017، بعد 3 سنوات من استيلاء التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة من أراضي البلاد، وغير مقاتلوه منذ ذلك الحين أساليبهم ليركزوا على هجمات حرب العصابات.