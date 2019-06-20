هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربع الخطر بسبب تباطؤ تنفيذها‎

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن التفاهمات التي أبرمت مع الاحتلال الإسرائيلي، دخلت مربع الخطر بسبب تباطؤ وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنودها.

وأضاف هنية خلال لقاء جمعه مع صحفيين أجانب في قطاع غزة:“الاحتلال حتى الآن لم يوفر حرية الحركة عبر المعابر، ويتعامل بابتزاز في مساحة الصيد، ويعوق مشاريع الكهرباء، ومشاريع التشغيل وبناء المناطق الصناعية، ويفرض قيودًا شديدة على دخول الأموال على غزة“.

وتابع هنية:“الحركة اجتهدت في كل الاتجاهات لكسر حصار غزة وصولًا إلى التفاهمات التي جرت برعاية مصرية أممية قطرية، لكن للأسف حتى الآن لم يشعر المواطن الفلسطيني بثمرة هذه التفاهمات“.

وأشار إلى أن ”الشعب الفلسطيني فكر كثيرًا في كسر الحصار بالكثير من الوسائل، بما في ذلك مسيرات العودة التي خرج فيها عشرات الآلاف في إطار المقاومة الشعبية السلمية“.

وحول مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، اعتبر هنية، أن ”ورشة البحرين تأتي ضمن الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، واجهتها اقتصادية، لكن مضمونها سياسي“، على حد قوله.

وأضاف هنية:“نحن لا نعرف بنود صفقة القرن حتى الآن، لكن ما يجري على الواقع مؤشرات بأن هذه الصفقة تدمر المشروع الوطني، ونحن لا يمكن أن نقبل بها أو نتعامل معها“.