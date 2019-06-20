الأحزاب العربية تخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية بقائمة مشتركة

قررت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، بقائمة موحدة ومشتركة كخيار وحيد لمواجهة المخاطر السياسية والوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والجماهير العربية داخل المجتمع الإسرائيلي.

جاء ذلك عقب اجتماع ضم ممثلي الأحزاب العربية الأربعة التي تمثل العرب سياسيًا داخل الكنيست، لإعادة تشكيل القائمة المشتركة والانطلاق بحملة انتخابية قوية تحمي الوجود العربي.

وأكدت الأحزاب العربية في بيان ختامي عقب اجتماعها، أهمية التوحد بقائمة مشتركة يمكن من خلالها مواجهة قانون القومية العنصري وإعادة الوحدة الوطنية والتصدي لسياسات التمييز ومحاصرة الوجود والدفاع عن الأرض وحماية العرب من الجرائم التي ترتكب ضدهم داخل إسرائيل، وفقًا لموقع ”عرب 48“.

وبيّن المجتمعون أن الوحدة هي الطريق الوحيد لمواجهة التحديات السياسية القادمة، وخاصة تزامنًا مع عزم الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومحاولة استهداف الحقوق الفلسطينية المشروعة في كل زمان ومكان.

وبحثت الأحزاب العربية آليات صياغة برنامج سياسي مشترك وخطة استراتيجية وإدارية، تعيد بناء القائمة المشتركة على أسس سياسية لتحسين أدائها والنهوض بدورها، والعمل على زيادة المشاركة العربية في عمل القائمة المشتركة، والاستفادة من الطاقات والإمكانيات التي يمتلكها فلسطينيو الداخل المحتل.

وأشارت الأحزاب العربية إلى أنها تلقت ضربة قوية في عملها السياسي بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، مؤكدة أهمية استخلاص العبر منها والعمل على عودة القائمة المشتركة بتمثيل واسع وقوي.