ميركل: أقف ضد تأسيس دولة كردية في العراق

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أنها تقف ضد تأسيس دولة كردية مستقلة في العراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل للصحفيين، خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة ”غوسلار“، وسط ألمانيا.

ودعت ميركل، لـ“عرض شروط عادلة على أكراد العراق“ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار أن الحكومة الألمانية، عارضت استفتاء انفصال إقليم شمال العراق عن بغداد، الذي أجري في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.

وتمحور الاستفتاء المذكور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

ولقى الاستفتاء وقتها، معارضة الحكومة المركزية في بغداد، إضافة إلى العديد من دول المنطقة وعلى رأسها الجارة تركيا.