”حماس“: تصريحات غرينبلات خطيرة وتكشف حقيقة مؤتمر البحرين

اعتبرت حركة ”حماس“، اليوم الأربعاء، أن تصريحات جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط الأخيرة بشأن مؤتمر البحرين، تعكس خطورة هذا الحدث وكونه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال سامي أبوزهري الناطق باسم حركة ”حماس“ في غزة، عبر ”تويتر“ اليوم: ”تصريحات غربنبلات أن مؤتمر البحرين سياسي ويمثل الجانب الاقتصادي من صفقة القرن تدلل على خطورة المؤتمر وأنه مؤامرة حقيقية لفرض الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية“.

وكان المبعوث الأمريكي قال إن المؤتمر الاقتصادي المقرر في البحرين الأسبوع المقبل، يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية ”صفقة القرن“.

وأكد أن المؤتمر ليس مجرد حدث اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية.

وسبق غرينبلات تلك التصريحات بموقف أثار استنكارًا فلسطينيًّا واسعًا عندما أعرب عن تأييده لأحقية إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية وأنه لا أهمية لإقامة دولة فاشلة في المنطقة، في إشارة لدولة فلسطينية.

من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم الحركة إن ”تصريحات غرينبلات، حول أحقية الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية، هي ”استمرار لترويج مبعوثي الإدارة الأمريكية، للرواية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وتكشف حجم العداء من الإدارة الأمريكية لحقوق شعبنا الوطنية.

واعتبر قاسم في منشور عبر ”فيسبوك“ أن ”تكرار التصريحات من أركان فريق ترامب للمنطقة بخصوص ضم الضفة الغربية، يؤكد حجم التحدي الذي يواجه قضيتنا، ووجوب تفعيل المقاومة الشاملة في الضفة لمنع تمرير مثل هذه المشاريع، وهو ما يتطلب موقفًا جادًّا من السلطة في رام الله بالانسحاب من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف سياسة التنسيق الأمني معه“.