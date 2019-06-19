الشيخ: الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، أن الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم الأربعاء ”ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد أنهم لا يقدرون على هزيمتنا. الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية“.

وأضاف ”الحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا“.

من جانبه، كشف سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، أن القيادة الفلسطينية ستبدأ في استكمال تطبيق قرارات المقاطعة لإسرائيل بدءًا من الأسبوع المقبل عقب اجتماع ستعقده لهذه الغاية.

وقال في تصريح لإذاعة ”صوت القدس“، إن ”القيادة الفلسطينية بدأت في تنفيذ بعض الإجراءات التي اتخذت في الوطني والمركزي وأولها اتفاقية باريس الاقتصادية، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل للقيادة لتنفيذ القرارات كجزء من مواجهة صفقة القرن.

وأضاف ”الأيام المقبلة ستحمل آلياتٍ وبرامجَ من خلال اجتماع للجنة المركزية لمنظمة التحرير سيكون على جدول أعماله بدء استكمال تنفيذ الإجراءات التي اتفقت عليها القيادة في هذا الجانب“.