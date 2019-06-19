صاروخ يصيب مؤسسات نفط أجنبية في البصرة العراقية

قالت الشرطة العراقية إن صاروخًا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت الشرطة أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.

من جانبه، أكد مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

وذكرت الشرطة أن الصاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع يستخدم مركزًا للسكن والعمليات.

وتقع البرجسية قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة إيني.

وأجلت إكسون موظفين الشهر الماضي بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب المئات من موظفيها الدبلوماسيين من العراق معللة ذلك بتهديدات غير محددة من إيران، لكن إكسون كانت قد بدأت تعيد موظفيها للعراق قبل هجوم اليوم الأربعاء.