السعودية تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية‎

طالبت السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بوقف الاستيطان الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي، في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني في الإمارات الذي يختتم أعماله، اليوم الثلاثاء .

وقالت الرياض إن فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى والتي من خلالها نؤكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي.

وأكدت رفضها الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض حل الدولتين.

وحثت السعودية دول العالم على عدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، قررت وزارة ”الاستيطان“ الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ“وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.