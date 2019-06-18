مسؤول إسرائيلي سابق يشارك في مؤتمر البحرين حول فلسطين

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن جنرالًا سابقًا شغل منصب مسؤول الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين، سيشارك في المؤتمر الذي تقوده الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، بشأن الاقتصاد الفلسطيني وتستضيفه البحرين، وذلك بصفة شخصية.

وقرر البيت الأبيض عدم إشراك الحكومة الإسرائيلية في المؤتمر، الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو/ حزيران في المنامة، بعد قرار الفلسطينيين مقاطعته، وبدلًا من ذلك دعت وفدًا تجاريًا إسرائيليًا صغيرًا.

ولم يُعلن المسؤولون الأمريكيون رسميًا المشاركين في الوفد.

وذكر مصدر، اطلع على المدعوين، أن من بينهم يؤاف مردخاي، الجنرال السابق الذي استقال العام الماضي من منصب رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة للجيش، ويرأس حاليًا شركة ”نوفارد“ للاستشارات الدولية.

وأضاف المصدر، أن مردخاي سيحضر مؤتمر المنامة مع شريك له في ”نوفارد“.

ورفض المصدر، ذكر اسم الرجل الثاني، لأنه أيضًا سبق له العمل طويلًا في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ومردخاي الذي يجيد اللغة العربية، معروف للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بلقب ”بولي“، وكان يشكل قوة ضاربة في جهود إسرائيل لتنسيق الأمن في الضفة الغربية المحتلة، وتجنب القتال مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

ووصفت الولايات المتحدة اجتماع البحرين، بأنه ورشة عمل لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

ورفض الزعماء الفلسطينيون المشاركة في المؤتمر، قائلين إن الولايات المتحدة تتحيز لإسرائيل، وإن خطة السلام الأمريكية التي لم تكشف بعد، لا ترقى إلى هدفهم المتمثل في إقامة دولة.