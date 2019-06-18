حميدتي: سنشكل حكومة تكنوقراط بأقصى سرعة

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في البلاد، بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.

ودعا حميدتي، خلال خطاب جماهيري في الخرطوم، الأحزاب التاريخية والعريقة إلى تحمل المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف حميدتي بحضور ومشاركة ممثلين عن الإدارات الأهلية: ”استنجدنا بالإدارات الأهلية لعدم وجود مجالس تشريعية في البلاد، وهي في نظرنا تمثل برلمان البلاد“.

وتابع أن المجلس العسكري، وافق على تفويض الإدارات الأهلية بتشكيل حكومة تكنوقراط.

لكنه استدرك بالقول: ”عليكم أنتم والقوى السياسية وأساتذة الجامعات مسؤولية تشكيل مجلس وزراء معنا من المستقلين وأصحاب الكفاءات“.

كما طالب حميدتي، ممثلي الإدارات الأهلية بعدم الخوض في الأمور السياسية، ومحاربة الفتن وسط القبائل.

وعن الوضع الميداني، قال حميدتي، إن ”الأمن مستتب في عموم السودان، ونحن مسيطرون على الأوضاع“.

من جانبهم، أعلن ممثلون عن الإدارات الأهلية، تفويض المجلس العسكري لتشكيل حكومة ”تكنوقراط“ من غير حملة الجنسيات الأجنبية، فضلًا عن تأييد قرار المجلس بخصوص بقاء القوات السودانية في اليمن.

يشار إلى أن الإدارات الأهلية هي مكون من مكونات الحكم المحلي في السودان، وتأسست منذ عقود، وساهمت في نيل السودان استقلاله عام 1956، وتم حلها في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري منتصف السبعينيات، غير أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.