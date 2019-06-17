رئيس ”الانتقالي السوداني“ يصل إلى تشاد في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إلى تشاد، في خامس زيارة خارجية له منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، إن البرهان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة وأهدافها.

وشهدت العلاقات بين السودان وتشاد في السنوات الأخيرة من عهد البشير، تعاونًا وتنسيقًا جيدًا بين البلدين، خصوصًا في الجانب الأمني ومسائل ضبط الحدود، حيث سعى البلدان إلى تجاوز توتر سابق بينهما جراء اتهامات متبادلة بدعم المتمردين على حكومتيهما.

وقبل عزل البشير بـ7 أيام فقط، زار الرئيس التشادي ديبي الخرطوم، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوداني تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي في إقليم دارفور المضطرب، بحكم الجوار الجغرافي والتداخل القبلي مع الإقليم.

وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعًا حدوديًا بين البلدين، اللذين وقعا عام 2009 اتفاقية أمنية نصت على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر.

ومنذ عزل البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، أجرى البرهان سلسلة زيارات لعدد من دول المنطقة شملت مصر والإمارات والسعودية وإريتريا.