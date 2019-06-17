منظمة التحرير: الدول المضيفة للاجئين أكدت دعمها للأونروا

قال أحمد أبوهولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن الدول المضيفة للاجئين أكدت على دعم الأونروا سياسيًا وماليًا؛ لتجديد تفويضها وتمكينها من تجاوز أزمتها المالية.

وأكد أبو هولي، اليوم الإثنين، أن دعم ولاية ”الأونروا“ سياسيًا وماليًا يبقى أمرًا ضروريًا وملحًا في ظل المساعي الأمريكية الإسرائيلية لتصفيتها باعتبارها المنظمة الدولية الحاضنة لقضية اللاجئين الفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة.

ودعا في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ إلى أن يكون هناك موقف ثابت وموحد حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم وكالة ”الأونروا“ والتحرك بشكل جماعي على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتجديد تفويضها الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل لتواصل واجباتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أشار مندوب الجامعة العربية الدكتور حيدر الجبوري إلى أهمية التركيز على نظرة موحدة حيال الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، في ظل إصرار الولايات المتحدة بعدم دعم ”أونروا“ ومخاطبة الدول أعضاء اللجنة الاستشارية؛ لمواصلة الدعم وتطوير الشراكات معها.

واتفقت الدول المضيفة في ختام اجتماعها على استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها في كافة مناطق عملياتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ورفض كافة المحاولات التي تستهدف تصفيتها أو الغاء تفويضها وتحركها على كافة المستويات؛ لتجديد تفويضها ودعمها ماليًا لتمكينها من تجاوز أزمتها المالية وتغطية عجزها المالي.

وأكدت رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل (أونروا) لوكالة تنموية خيرية، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود بالوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي تشن على الوكالة لعرقلة جهودها للقيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.