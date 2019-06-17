”حماس“ تكشف تفاصيل مقترح ”دولة غزة“ بحدود من سيناء إلى الأردن

كشفت حركة حماس أنها تلقت مقترحًا من أحد الوفود الأوروبية بعد اجتماعه برئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، من أجل إقامة دولة في قطاع غزة تمتد حدودها ما بين سيناء والأردن.

وقال أحمد يوسف القيادي في الحركة، إنّه خلال عمله مستشارًا لهنية في العام 2009 حمل أوروبيون مقترحات دولة في قطاع غزة تمر من سيناء المصرية وتصل حتى حدود الأردن.

وأضاف في حوار مع صحيفة ”دنيا الوطن“ الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنّ ”تلك المشاريع هي إسرائيلية، والهدف آنذاك كان توسيع غزة باتجاه الشمال، وتعويض مصر بأراضٍ أخرى بدلًا من أراضي سيناء، من أجل ربط غزة بالأردن، مع بعض أجزاء من الضفة الغربية، عبر مشروع (غيورا آيلاند)“.

واستطرد يوسف: ”كانت مساحة تلك الدولة كبيرة ومعقولة، تسمح لغزة، بالتوسع، وعدم الاكتظاظ الموجود حاليًا، مضيفًا: ”نحن بدورنا رفعنا هذا المقترح إلى مصر، عبر مسؤول ملف الخارجية آنذاك محمود الزهار، وكنا سويًا نتواصل مع الأطراف المختلفة، حول المبادرات المُقدمة، ومجلس الوزراء بقيادة هنية، يناقشها“.

يذكر أنّ العديد من الأطروحات والمقترحات تم تداولها خلال الأعوام الماضية حول مشروع ما يسمى ”دولة غزة“، وتباينت بشأنها وجهات نظر وتحليلات الأوساط السياسية والنخب والمثقفين والمجتمع.

واعتبر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن إفشال مشروع ”دولة غزة“ واجب وضرورة، لحماية مشروع دولة فلسطين التي ستكون غزة جزءًا منها والقدس عاصمتها الأبدية.

وقال في تصريح سابق له: ”لا بد من الصرامة والصراحة أمام هذه المؤامرة والرائحة النتنة التي تفوح من علاقة خبيثة بين مشروع القرار الأمريكي الفاشل في الأمم المتحدة وما يسمى (صفقة القرن) التي تقوم في أحد أهم ركائزها على إقامة (دولة غزة) لصالح حماس على حساب المشروع الوطني الفلسطيني“، مرجحًا أن ”تكون هذه هي البداية عبر وضع حماس على أجندة العالم وفي المداولات الدولية“.