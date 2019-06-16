إسرائيل تعتزم هدم منازل مقدسيين لإقامة حديقة تلمودية

تعتزم السلطات الإسرائيلية، هدم منازل وإخلاء أراضٍ يملكها فلسطينيون، لصالح إنشاء حديقة تلمودية يهودية، بحسب مركز حقوقي فلسطيني، الأحد.

وأفاد ”مركز معلومات وادي حلوة“ (خاص)، أن طواقم تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية وزعت، الأحد، إخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح إنشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية ”وطنية“.

وأوضح المركز أن البلدية الإسرائيلية مصممة على تنفيذ المخطط، رغم وجود قرار من المحاكم الإسرائيلية بتجميد المشروع.

وأشار إلى أنّ من بين إخطارات الهدم للمنشآت، إخطارات بمهلة يومين فقط.

والمخطط الإسرائيلي ليس الأول من نوعه، حيث هدمت بلدية القدس الإسرائيلية عددًا من المنازل في حي البستان في بلدة سلوان، قرب المسجد الأقصى وسط مدينة القدس، وتعتزم هدم منازل أخرى، تمهيدًا لإقامة حديقة توراتية على أنقاضها.