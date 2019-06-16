عباس يؤكد استعداده الدعوة لإجراء انتخابات تشمل الأراضي الفلسطينية كافة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، استعداده للدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، تشمل كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس، خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، إنه ”مستعد للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس“.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فحص جهوزية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.

ونهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، وإجراء انتخابات تشريعية حين إصدار دعوة لإجرائها من الرئيس عباس.

ورفضت حماس هذه الدعوة، واعتبرتها غير قانونية، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني بشكل متزامن، بحسب اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وانتهت ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عام 2009 بعد أربع سنوات من انتخابه، فيما انتهت ولاية المجلس التشريعي عام 2010 بعد انتهاء المدة ذاتها، فيما يعيق تعثر تطبيق اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات.