بعد لقاء البرهان.. أبو الغيط: أشعر بالاطمئنان والرضا والأمل

قال المجلس العسكري في السودان، إن رئيسه عبدالفتاح البرهان أجرى اليوم الأحد مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الخرطوم؛ حول المرحلة الانتقالية.

وذكر المجلس في بيان، أن البرهان قدم لـ“أبو الغيط“ شرحًا مفصلًا حول الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري، وتواصله مع القوى السياسية للتوافق على ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد أبو الغيط، في تصريحات إعلامية، أن الجامعة العربية تسعى إلى تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي، مبينًا أنه يشعر بـ“الاطمئنان والرضا والأمل“ بعدما استمع إلى البرهان.

وعبر عن أمله ”في التوصل إلى توافق ينقل السودان إلى مرحلة تؤمن لأبنائه تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، إضافة إلى حكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان“.

ويشهد السودان منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 نيسان/أبريل الماضي، تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي.