قناة إسرائيلية: حماس اعتقلت مطلقي الصاروخين الأخيرين

قالت قناة i24news الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اعتقلت أشخاصًا قاموا مؤخرًا بإطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تعهد أثناء لقائه المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، باعتقال وملاحقة مطلقي الصواريخ الخارجة عن ”الإجماع الوطني“.

وأكدت مصادر فلسطينية، يوم الجمعة الماضي، أن الفصائل والقوى في قطاع غزة ليست لها علاقة بإطلاق الصاروخين الأخيرين تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تتابع من يقف خلف إطلاقهما، وأنها لن تسمح بإفشال الجهود الدولية لتثبيت التهدئة.