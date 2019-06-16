وزير الاستخبارات الإيراني يلتقي وفدًا من حماس في بيروت

التقى وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، وفدًا من حركة حماس، في بيروت، يوم الأحد.

ويزور علوي بيروت بعدما أفرجت السلطات الإيرانية الثلاثاء الماضي، عن خبير تكنولوجيا المعلومات اللبناني الأمريكي، نزار زكا، الذي تم اعتقاله في عام 2015 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح واشنطن.

وأفادت وكالة ”مهر“ الإيرانية، بأن محمود علوي ”بحث مع وفد حركة حماس الفلسطينية برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، سبل الوقوف بوجه التهديدات والتخطيط من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنطقة بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص“.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضًا تعزيز العلاقات بين طهران والحركة التي شهدت تدهورًا وبعض الفتور منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.