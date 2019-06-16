في أول ظهور له منذ الإطاحة به.. نيابة مكافحة الفساد السودانية توجه اتهامات للبشير (فيديو وصور)

وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للرئيس السوداني السابق عمر البشير، يوم الأحد، بينما ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به في أبريل/ نيسان الماضي.
واقتيد البشير -الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة- في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
أول ظهور للرئيس السوداني المخلوع #عمر_البشير#إرم_نيوز #السودان #عمر_البشير #SUDAN pic.twitter.com/prrvSdmh3X
— إرم نيوز (@EremNews) June 16, 2019
وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى، وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له، وفقًا لـ“رويترز“.
وقال علاء الدين عبدالله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية: ”النيابة استدعت اليوم المتهم، الرئيس السابق، ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في الاستئناف“.
ورفض محامو البشير الإجابة على أسئلة الصحفيين.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل/ نيسان، بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.