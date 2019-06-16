”العسكري“ السوداني: فض الاعتصام ”فخ“ نُصب لقوات ”الدعم السريع“

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الأحد، إن فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، هو فخ نُصب لقوات ”الدعم السريع“.

وتتهم ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأضاف حميدتي، خلال مؤتمر صحفي: ”مشكلتنا في التفاوض (مع قوى التغيير) هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية“.

وتابع حميدتي: ”نخاف أن يتمزق السودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن هنالك من يريد للسودان أن يغرق في الفوضى“.‎

ومضى قائلًا: ”لست راغبًا في الاستمرار في الحكم 9 شهور، ونطالب مكونات الشعب السوداني بتحمل مسؤوليتها“.

وتابع حميدتي: ”نطالب شباب الثورة بالتصدي للمشهد السياسي، ولا بد للأحزاب العريقة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وبابنا مفتوح لهم“.‎