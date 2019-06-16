منظمة التحرير الفلسطينية: تحضيرات لوقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل

كشفت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن هناك تحضيرات تجرى لوقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي والوطني.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة المركزية للمنظمة، في تصريح عبر إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إن ”القيادة تبذل جهودًا كبيرة؛ لإفشال ما تسمى صفقة القرن من خلال رسائل أرسلت إلى العديد من قادة دول العالم العظمى“.

وأكد القيادي الفلسطيني أن ”القوى الوطنية والإسلامية تواصل حراكها؛ رفضًا للورشة التي دعت لها الإدارة الأمريكية في البحرين في الـ 25 من الشهر الجاري“.

وشدد على أن ”مخاطر هذه الورشة تأتي في إطار ما تسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة والمعمدة بدماء شعبنا، وتستند إلى قاعدة القانون الدولي“، مضيفًا أن حضور وفد من الاحتلال للورشة يعطي تطبيعًا مجانيًا، مجددًا دعواته لمقاطعتها، والعدول عن استضافتها.

وأوضح أبو يوسف أن الفعاليات الشعبية مستمرة، لافتًا إلى أن ذروة الحراك في الوطن والخارج ستكون في الـ 24 من الشهر الجاري عشية هذه الورشة، منوهًا إلى أن يوم الـ 25 سيكون إضرابًا شاملًا في الأراضي الفلسطينية.