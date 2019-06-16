بعد مساعي استعادته من قبل العراق.. نجم الدين كريم يعود إلى أربيل قادمًا من بيروت‬

شكلت عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى مدينة أربيل شمال العراق، بعد اعتقاله في بيروت من قبل الانتربول الدولي بتهمة ”الاختلاس“، مفاجأة للأوساط الشعبية في البلاد.

وذكرت شبكة ”رووداو“ الكردية التابعة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن ”كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية“.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية سابقًا أن كريم اعتقل في بيروت، بسبب مذكرات إلقاء قبض بحقه صادرة في العراق وأنها أرسلت ملف استرداده إلى بيروت.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الشهر الماضي، اتفاقها مع الإنتربول اللبناني على استرداد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل سابقًا في لبنان بناء على طلب من بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإنتربول العراقي فاتح نظيره اللبناني، في 21 مايو/أيار الحالي، في قضية نجم الدين كريم المطلوب للقضاء العراقي بتهمة ”الاختلاس“، وطلب منه التحفظ على المتهم لحين إرسال ملف الاسترداد.

وأضاف البيان ”تم إعلامنا من قبل الإنتربول اللبناني أنهم قاموا بإطلاق سراح كريم بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة، وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره، وهم بانتظار ملف الاسترداد، الذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيدًا لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان العام 1929″.

ولم تعلق الحكومة العراقية أو وزارة الخارجية على سبب عودة كريم حتى الآن.