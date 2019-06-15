السودان.. لجنة تحقيق تحمل ضباطًا مسؤولية فض ”الاعتصام“ وتبرئ المجلس العسكري 

حمّلت لجنة تحقيق مساء السبت ”ضباطًا برتب مختلفة“ مسؤولية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، مطلع الشهر الجاري.

وقالت اللجنة، في بيان متلفز: ”ثبتت مسؤولية ضباط برتب مختلفة عن إخلاء ساحة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة كولومبيا“، المجاورة لمقر الاعتصام.

وبحسب اللجنة فإن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري إذ الضباط ”دخلوا مقر الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة“.‎

وأكدت اللجنة أنها ”تلتزم بتقديم كل من يثبت اشتراكه في الجرائم إلى محاكمة علنية ومفتوحة“.‎

وتتهم ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ المجلس العسكري الانتقالي بالمسؤولية عن فض الاعتصام الذي سقط خلاله قتلى، الأمر الذي ينفيه المجلس.

يقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة ”بؤرة إجرامية“ في منطقة ”كولومبيا“، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث.

يذكر أن لجنة التحقيق تشكلت بقرار من كل من رئيس المجلس العسكري والقائد العام للجيش السوداني، وهي برئاسة ضابط برتبة لواء حقوقي، وعضوية خمسة ضباط قانونيين‎.