عبدالمهدي على المحك.. تحالف الصدر يطلب ”استضافة“ الحكومة في البرلمان

تصاعدت حدة الرفض لأداء حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بعد مرور 7 أشهر على تشكيلها، فيما أعلن تحالف سائرون، الذي يدعمه القيادي الشيعي مقتدى الصدر، عزمه استضافة الأخير في البرلمان.

وأعلنت كتلة سائرون، اليوم السبت، طلبها استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحكومته في مجلس النواب.

وذكرت ”سائرون“ في بيان مشترك وقعته قيادات الكتلة، أن هذا التوجه يأتي ”لعدم تقديم شيء ملموس خلال 6 أشهر“.

وقال بيان الكتلة:“الاستضافة تأتي بسبب الفشل الواضح بخلق فرص العمل، وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية، وخيبة أمل ومصير بائس يمر به الشعب العراقي، فضلًا عن ضرورة تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا“.

وأضاف البيان:“تحالف سائرون رافض للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية، ونشجع على الإصلاح، وسيكون لنا رأي واضح في حال عدم قناعتنا في الإجابات المقدمة“.

وقال صباح الساعدي ممثل التيار الصدري في الكتلة:“السيد الصدر يراقب عن كثب أداء الحكومة وهو ليس راضٍ عنها، وهو من يحدد كيفية التعاطي وبحسب مشروع الإصلاح المقدم من قبله“.

ولوَّح الساعدي باللجوء إلى خيار المعارضة، قائلًا:“عارضنا أم لم نعارض نحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب، ولاحصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر“.