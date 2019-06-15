”العسكري“ السوداني ينفي إصداره أمرًا بفض الاعتصام

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان السبت، صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان صدر عنه: ”أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي، الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس الخميس الماضي، مفادها أن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة“، مؤكدًا على أنه ”لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة بؤرة إجرامية في منطقة كولومبيا، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين“.

وأضاف أن ”وسائل الإعلام أشارت في هذا الصدد إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا“.

ونفى كل من رئيس جهاز القضاء والنائب العام السودانيين اليوم السبت، صحة ما تردد عن مشاركتهما في اجتماع مع المجلس العسكري بشأن فض الاعتصام.

وأردف المجلس: ”أما التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بوساطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك“، معربًا عن ”حرصه على كشف الحقائق كاملة لحظة بلحظة، عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة“.