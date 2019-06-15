المجلس العسكري السوداني: لدينا تفويض شعبي لتشكيل حكومة تكنوقراط

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضًا شعبيًا لتشكيل حكومة تكنوقراط.

ومنذ الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، يعاني السودان من أزمة جراء تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“ بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال تجمع شعبي شمال العاصمة الخرطوم، قال حميدتي: ”نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، وهذا الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي“.

وأضاف: ”لا نريد الاستمرار في السلطة، وفاهمين اللعبة السياسية جيدًا من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية أربع سنوات لحكم السودان دون انتخابات“.