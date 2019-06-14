غوتيرش قبيل مؤتمر البحرين: لا بديل عن حل الدولتين

أكدت الأمم المتحدة، الخميس، التزامها بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بما يتناغم مع قرارات الشرعية الدولية، وذلك تزامنًا مع اقتراب مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي تنظمه الإدارة الأمريكية نهاية الشهر الجاري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش: ”نحن متمسكون بالتزامنا الجماعي برؤية الدولتين، القائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مستقرة منذ أمد بعيد، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي“.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للعلاقات مع الجامعة العربية: ”لا بديل عن حل الدولتين، لا وجود لحل بديل“.

وتابع أن ”إنهاء الاحتلال الذي حدث في 1967 والتوصل إلى حل تفاوضي ينص على إقامة دولتين، هو السبيل الوحيد لوضع أسس سلام دائم“.

ومن المقرر أن تعقد واشنطن يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو الجاري، مؤتمرًا دوليًا اقتصاديًا في البحرين، ضمن خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وترفض السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر ودعت الدول العربية إلى عدم المشاركة، مؤكدة على ضرورة حل القضية سياسيًا قبل الحديث عن مشاريع اقتصادية.