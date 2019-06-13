الطيران الإسرائيلي يقصف موقعًا عسكريًا في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الجمعة، غارات على موقع عسكري شرق مدينة غزة وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه على منزل في مستوطنة ”سديروت“ القريبة من غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقع ”تونس“ التابع للفصائل الفلسطينية، شرق حي الزيتون بمدينة غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر موقع ”حدشوت 24“ العبري أن ”الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافًا لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت“.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، وأصاب أحد المنازل بشكل مباشر دون الإعلان عن أي إصابات.

وتشهد أجواء قطاع غزة، تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي والطائرات الحربية.