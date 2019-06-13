المجلس العسكري في السودان: رفضنا اقتراح رئيس وزراء إثيوبيا نقل المفاوضات لأديس أبابا

قال المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين المجلس والمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية إلى أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم المجلس إنهم رفضوا هذا الاقتراح.