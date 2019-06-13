الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان يقررون الإضراب عن الطعام

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان الإسرائيلي، الخميس، خوض إضراب عن الطعام بعد فشل جلسة المفاوضات بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، بسبب تنصلهم من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها، واستهداف الأسرى داخل السجن بقرارات صارمة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن هذا القرار جاء بعد إصرار إدارة مصلحة السجن الإسرائيلي على رفض تحقيق مطالب الأسرى في معتقل ”عسقلان“، وإصرارها على اتخاذ إجراءات ضدهم خلال الفترة القادمة.

وكان الأسرى الفلسطينيون قد هددوا بخوض إضراب عن الطعام لمواجهة القرارات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم داخل السجن، والتي تصاعدت منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأعلن الأسرى الفلسطينيون عدة مطالب لعدم خوض الإضراب، أبرزها وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى، وتركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، بالإضافة لإدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب وتحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل، وغيرها من المطالب.

واتخذت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عدة إجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، شملت اقتحامات متكررة واعتداءات متواصلة ومداهمة الغرف والأقسام، بالإضافة لاستهداف ذوي المعتقلين أثناء الزيارات وتفتيشهم بشكل مُهين، وتركيب أجهزة تشويش اتصالات تؤدي لأمراض مزمنة.

وحذرت القيادة الفلسطينية من الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإلزام إسرائيل بالتعامل الإنساني مع الأسرى.